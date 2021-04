Tika the Iggy, il levriero italiano più fashion di Instagram

Più che una cagnolina, una diva. Nessuno riesce a resistere a Tika the Iggy. Questa icona canina di stile è un piccolo levriero italiano, tra i più seguiti di Instagram.

Elegante, trendy e fashion, Tika è conosciuta per il suo abbigliamento stravagante, che va dalle pellicce (rigorosamente sintetiche) a tutine sportive.

Ma non è solo una questione di moda. Il cane vive a Montreal con i suoi papà umani, che usano capi caldi per proteggerla dal freddo clima canadese.

Ma perché non unire l’utile al dilettevole?

Così, il suo outfit, oltre a riscaldarla, è anche molto ricercato.



Maglioncini, felpe, calzini, anche jeans, tutti capi rigorosamente colorati ed eccentrici, che la rendono una icona della moda canina.

Un cane arcobaleno

Orgogliosa sostenitrice dei diritti LGBTQ, grazie all’attenzione che riceve dai suoi servizi fotografici, partecipa attivamente alla causa arcobaleno. Ha anche posato per diverse riviste di moda, finendo in copertina sul Magazine Clin d’oeil.

Non sorprende che su Instagram sia seguita da 1 milione di persone!