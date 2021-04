Cosa resta della Superlega? Più spettacolo non significa più partite

Di Andrea Clerici

Più spettacolo non significa più partite. È la nuova consapevolezza dei grandi del calcio. È quello che racconta la vicenda della Superlega, con i top club d’Europa (tra cui Juve, Inter e Milan) che avrebbero voluto staccarsi dalle competizioni Uefa per creare una loro Coppa, fatta solo di sfide tra squadre blasonate.

Una formula che avrebbe garantito introiti miliardari, soprattutto dai diritti televisivi. Questa strada, che sarebbe passata per uno strappo con Fifa e Uefa e che fin dall’inizio non ha trovato d’accordo nemmeno società fondamentali al raggiungimento dell’obiettivo come Bayern Monaco e Psg, non è quella giusta. Di buono, però, bisogna prendere l’inversione di tendenza: non si ottengono più soldi per il calcio moltiplicando le partite e le squadre come fatto finora… Finalmente la parola d’ordine è meno. Per avere di più. Basta con una Champions League a 36 club, basta con una Europa League con nomi sconosciuti, ma basta anche con una serie A a 20 squadre. Avere moltiplicato non ha moltiplicato gli incassi, perché ha impoverito lo spettacolo del calcio. Si può tornare indietro, e si può fare d’accordo con la Uefa perché tutti hanno capito che allargare la platea non rende. La prima Coppa dei Campioni era a 16 squadre, con tanto di inviti…