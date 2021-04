La vernice a spruzzo può interferire sull’efficacia della pillola?…

Buongiorno,

Sono sempre io, assumo la pillola Serisima da 2 anni e come ho riportato qualche giorno fa, ultimamente sto aiutando a dipingere le pareti della nuova casa del mio ragazzo.

Avevo chiesto se respirare l’odore della vernice potesse causare qualche problema con la pillola e mi è stato detto di no.

Da 3 giorni stiamo però usando la vernice a spruzzo, quindi viene anche dispersa nell’aria. Abbiamo utilizzato le mascherine chirurgiche perché in quel momento non siamo riusciti a procurarci quelle antipolveri, che sono riuscita a procurare solo oggi. Ho notato che nonostante la mascherina avevo tutto il naso bianco, e ho letto che la vernice viene assorbita nei polmoni e poi entra in circolo nel sangue.

Davvero questo non può causare problemi con la capacità contraccettiva?

Distinti saluti

Martina, 19 anni

Cara Martina,

non vi dovrebbe essere alcun rischio o interazione per quanto riguarda l’efficacia contraccettiva della pillola. L’esposizione a lungo andare di sostanze inalanti tossiche potrebbe invece danneggiare in primis l’apparato cardio respiratorio, qualora si verificasse una inalazione prolungata e massiccia di solventi o sostanze tossiche.

Ci sono sostanze inalanti che subito vengono non tollerate dall’organismo soprattutto in soggetti asmatici. Per questo è sempre bene utilizzare le giuste precauzioni che vi mettano al riparo da rischi di intossicazione.

Ma ribadiamo che non vi è una interazione specifica con il contraccettivo orale.

Puoi stare tranquilla.

Un caro saluto!