LOL: Chi ride è fuori, in attesa della stagione 2 ecco l’Aftershow

ROMA – Tutti ne parlano, i social sono esplosi dal primo giorno del debutto su Amazon Prime Video, si candida ad essere il comedy show rivelazione dell’anno, impossibile non ridere e alcuni momenti del programma sono già ‘cult’. Questo (anzi molto di più) è LOL: Chi ride è fuori.

Il comedy show Amazon Original Italiano, senza precedenti, ha visto sfidarsi fra dieci comici professionisti chiamati a restare seri per sei ore consecutive provando a far ridere i loro avversari. Tutto questo per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro che sono stati devoluti ad un ente benefico scelto dal vincitore, ovvero Ciro dei the Jackal.

Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei the Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna sono stati i protagonisti di un esperimento comico senza precedenti che li ha visti sfidarsi a colpi di battute, cercando di strappare una risata al gruppo senza mai cedere alla comicità degli avversari, arricchendo la serie di diversi stili comici: stand-up, improvvisazione, commedia fisica e tanto altro.

Dalla versione censurata di ‘Mi******ne pazzo’ di Michela Giraud a Fedez chiamato a non ridere davanti a Lillo e Pintus: Amazon ha rilasciato Aftershow, un video di cinquanta minuti che ripercorre la prima stagione svelando qualche aspetto inedito (e divertente, ovvio!) dei sei episodi.

