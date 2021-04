VIDEO|Diffuso un documentario per infangare Giulio Regeni: “Terribile”

Dura circa cinquanta minuti il video pubblicato il 28 aprile su Youtube dal titolo La storia di Regeni, una sorta di documentario realizzato, sembrerebbe, con un preciso obiettivo: screditare la figura del dottorando italiano ritrovato senza vita, in strada a Il Cairo, il 3 febbbraio 2016, e gettare nuove ombre sulla sua morte. Per diffonderlo gli autori hanno creato un profilo ad hoc – The Story of Regeni – , a cui hanno aggiunto anche due trailer: uno con sottotitoli in lingua inglese e un altro in italiano (diversi gli errori di ortografia e di traduzione). Al video è allegato un testo, in cui si spiega che “si ricostruisce i movimenti strani di Giulio Regeni al Cairo… Chi incontrava Regini nella strade principali e in quelle laterali?!! Che cosa chiedeva a loro? Perché frequentava regolarmente i bar al centro, al Capolinea di Qolali e nella zona di Ahmed Helmy?! Che rapporto aveva con i venditori ambulanti al Cairo? E perche’ era interessato alla loro partecipazione nel prossimo anniversario della rivoluzione?!”.