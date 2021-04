Ho preso la pillola del giorno dopo ma ho paura di essere incinta…

Salve, ho avuto un rapporto il 7 aprile ho preso la pillola del giorno dopo ma 2 giorni dopo il rapporto. Il ciclo è in ritardo di una settimana ho effettuato un test di gravidanza ma è uscito non valido anche se lo ho effettuato correttamente. La mia paura è potrei essere incinta?

Anonima, 14 anni

Cara Anonima,

comprendiamo i tuoi dubbi e paure, è naturale averli quando si è alle prime sperimentazioni con la sessualità.

La pillola del giorno dopo agisce spostando l’ovulazione per impedire una fecondazione, Norlevo va assunta entro 72 ore dal rapporto considerato a rischio, EllaOne entro 5 giorni, ma entrambe hanno una efficacia maggiore se vengono assunte entro 24 ore dal rapporto.

Può capitare che dopo l’assunzione della pillola del giorno dopo vi sia un ritardo nel ciclo, proprio perchè agisce, grazie agli ormoni in essa contenuti, spostando il periodo ovulatorio.

Il fatto che tu abbia un ritardo non è un segnale per forza di un avvenuta gravidanza ma potrebbe indicare che la pdgd ha agito correttamente.

Potresti provare a rifare il test se vuoi maggiormente rassicurarti, effettualo con le prime urine del mattino; o provare a rivolgerti presso un consultorio o da un ginecologo di fiducia per meglio comprendere il grado di rischio corso che con la sola consulenza online non possiamo stabilire.

Per il futuro visto che la contraccezione d’emergenza andrebbe usata solo per casi eccezionali ti consigliamo di pensare all’utilizzo di un metodo contraccettivo che ti faccia vivere serenamente la sessualità senza rischi. Ce ne sono molti in commercio adatti alle giovani ragazze, prova a chiedere consiglio al ginecologo.

Torna pure a scriverci, se vuoi.

Un caro saluto