ROMA – “Mia figlia denuncia dei fatti non veri, perché nel momento della presunta violenza si trovava sotto effetto di sostanze alcoliche e quindi non era in grado di capire quanto accaduto”. Sono queste le dichiarazioni rilasciate ai carabinieri dal padre di Sabrina, la ragazza di 18 anni di Campobello di Mazara, comune di neanche 12mila anime in provincia di Trapani, Sicilia, che ha denunciato di aver subito violenza sessuale da un gruppo composto di ragazzi: una parte autori materiali e un altro che avrebbe assistito e scherzato su ciò di cui erano testimoni oculari, uno stupro. Il genitore della presunta vittima si è presentato alla stazione dei carabinieri in compagnia di 4 accusati e ha chiesto che le sue parole venissero messe nero su bianco in un verbale. “Sono bravi ragazzi”, ha affermato il padre, secondo quanto si legge, riferendosi ai suoi accompagnatori, aggiungendo che “le ferite alle braccia della figlia sarebbero state causate dal tentativo dei ragazzi di riportarla a casa nonostante la sua ubriachezza e non in altre circostanze”.

LA VERSIONE DELLA RAGAZZA

Il fatto risalirebbe all’8 febbraio scorso. Sabrina sarebbe stata invitata a una festa a casa di amici ma giunta nell’abitazione avrebbe trovato soltanto i quattro accusati del reato. La ragazza, presentatasi il giorno seguente ai carabinieri per la denuncia, ha riferito che dopo un po’ di musica e alcol, sarebbe salita al piano di sopra e avrebbe consumato un rapporto sessuale con uno dei ragazzi, tutti compresi tra 20 e 24 anni. Durante l’atto, però, il ragazzo con cui si trovava avrebbe chiamato a raccolta gli amici. Lei ha riferito di aver tentato in ogni modo di ribellarsi, non riuscendovi perché trattenuta con la forza mentre una parte del gruppo rideva e scherzava sull’accaduto. Ieri la procura di Marsala ha disposto l’arresto (due in carcere, altri due ai domiciliari) per “l’alta probabilità di reiterazione del reato per la pericolosità sociale e la personalità”.