Lupin – Parte 2, ecco le prime immagini della serie con Omar Sy

ROMA – “Ecco alcune immagini top secret di Lupin parte 2“. Con queste parole Netflix ha rilasciato i primi scatti di Lupin – Parte 2.

*CONFIDENTIAL*

Ecco alcune immagini top secret di Lupin parte 2 🤫 pic.twitter.com/3inmFf6WoJ — Netflix Italia (@NetflixIT) May 5, 2021

Assane Diop alla ricerca del figlio rapito alla fine della prima parte della stagione 1. E poi azione, inseguimenti, trasformazioni e colpi di scena. Tutto questo e molto altro in Lupin – la serie francese originale con protagonista Omar Sy – svelato nel primo teaser trailer della parte 2. La serie arriva su Netflix questa estate con 5 nuovi episodi diretti da Ludovic Bernard (episodi 6 e 7) e da Hugo Gélin (episodi 8, 9 e 10). Nel cast, oltre ad Omar Sy, ci saranno Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. La serie – la cui prima parte è stata al primo posto nella Top 10 di Netflix in più di dieci Paesi – è stata creata da George Kay in collaborazione con François Uzan.