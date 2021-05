Se sono minorenne posso comprare la pillola del giorno dopo?…

Cari esperti ho un dubbio rispetto alla pillola del giorno dopo. Se si ha un rapporto non protetto e si presume un rischio di gravidanza essendo non ancora maggiormente posso comunque acquistarla senza la ricetta medica e senza il consenso dei miei genitori? posso allora andare in farmacia ed comprarla o devo chiedere comunque ad un ginecologo? Sto iniziando ora ad avere rapporti e vorrei informarmi il più possibile ma alcune domande ho paura a farle ai miei genitori potrebbero pensare male o giudicarmi. Grazie

Anonima

Cara Anonima,

capiamo perfettamente la tua esigenza di essere informata e soprattutto riteniamo che sia un principio fondamentale quando ci approcciamo a situazioni o esperienze nuove. A maggior ragione nell’ambito della sessualità e dell’affettività. Crediamo inoltre che sia importante parlarne anche in ambito familiare, condividere informazioni anche con chi ci sta vicino. Spesso i ragazzi sottovalutano le potenzialità dei propri genitori, intimoriti dal giudizio o dalla vergogna di affrontare tali argomenti. Dall’altra parte i genitori sempre per pudore o per non invadere spazi intimi tendono ad aspettare le domande dei propri figli per affrontare la sessualità. Detto ciò sappi che la pillola del giorno dopo può essere acquistata in farmacia senza ricetta medica per le maggiorenni, mentre per le ragazze minorenni resta necessaria la prescrizione da parte di un medico. In questo caso ci si può rivolgere al proprio medico di base, al ginecologo, o recarsi ad un consultorio familiare. Non è necessario il consenso dei tuoi genitori, ma è importante per le giovani donne avere maggiori informazioni da parte di un medico il quale in questo modo potrà valutare la reale necessità di ricorrere alla pillola del giorno dopo o se invece non vi sono rischi per una gravidanza indesiderata.

Un caro saluto!