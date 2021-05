New Music Alert, Hale: “La mia musica ora ha una nuova consapevolezza”

ROMA – Dire addio al passato per buttarsi in una nuova fase produttiva. Dopo una lunga serie di successi e un anno di continue riflessioni, Hale (Ho ancora libera essenza) torna nella scena musicale completamente cambiato.



“Sono stato fermo per tantissimo tempo e non sempre per colpa mia– racconta l’artista a Diregiovani- ripartire e ricominciare è sempre bello ed è una sfida. Ora ho una consapevolezza diversa di me stesso, di quello che vado a raccontare, di cosa scrivo, di chi scrivo, per chi scrivo, del movente che mi porta a scrivere in modo che chi ascolta possa mettersi addosso quello che vado a raccontare”.



Al secolo Pasquale Di Battista, il cantautore classe 1995 ci ha raccontato il suo singolo “Perdere tutto” alla vigilia dell’uscita di “Segreto”, da stanotte su tutte le piattaforme. I due brani anticipano un doppio cofanetto che l’artista pugliese ha preparato nell’ultimo anno e che presto renderà pubblico.