Mourinho è già a Roma…in sella a una ‘Special’

Con la sciarpa giallorossa e in sella a uno ‘Specialone’, gioco di parole che mette insieme il mitico modello Specialino della Vespa e ‘Special one’, come lui stesso si e’ definito. È Jose’ Mourinho, nuovo allenatore della Roma, spuntato la scorsa notte sui muri della Capitale e ritratto dall’artista Harry Greb.

E ‘Specialone’ è proprio il titolo dell’opera apparsa in via Giovanni Branca, a Testaccio, storico quartiere giallorosso.

Harry Greb mostra Mou intento a fare una ‘piega’, modo tutto romano per descrivere una curva eseguita con le due ruote, in questo caso una Vespa bianca – altro mezzo diventato simbolo capitolino grazie al grande schermo – sulla cui parte anteriore è visibile un adesivo con il ‘lupetto’, simbolo della squadra romana.