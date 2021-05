Lo ha tenuto a lungo nascosto, ma alla fine ha deciso di uscire allo scoperto. Damiano David è fidanzato. Il frontman dei Maneskin ha svelato di essere sentimentalmente impegnato con Giorgia Soleri. Una relazione che dura da quasi quattro anni, come scrive in una Storia su Instagram, in cui appare abbracciato alla modella. Erano anni che si vocifera una storia tra i due (nel 2019 furono paparazzati insieme da Novella 2000), ma solo adesso Damiano ha deciso di confermare ufficialmente il suo privato.

Classe 1996, Giorgia ha 25 anni e da Milano si è trasferita a Roma. Modella, è uno dei volti del nuovo spot della birra Moretti. Molto influente su Instagram, ha un profilo che conta oltre 130mila follower.

Proprio sul social, oltre a condividere il suo lavoro, Giorgia parla anche di sé.

Lo scorso ottobre, in un lungo post, ha raccontato una parte delicata della sua vita, una malattia con cui convive da anni, la vulvodinia.

“Quando ho finalmente dato un nome a tutto questo ho scoperto non solo di non essere sola, ma che le donne affette da questa patologia sono tantissime e tutte hanno in comune questa sensazioni di essere state totalmente abbandonate nel loro dolore, ho promesso a me stessa che avrei lavorato ogni giorno per fare in modo che nessuno si sentisse più così.

non siamo colpevoli, non siamo rotte e non siamo difettose.

siamo malate e meritiamo comprensione e rispetto”.