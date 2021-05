Ho preso una pillola aggiuntiva perchè pensavo di averla dimenticata…

Buongiorno. Scusate il disturbo ma non so davvero a chi rivolgermi.

La mia ginecologa non risponde.. Ormai è un anno che prendo la pillola Loette, sono sempre stata molto regolare e non ne ho mai saltata una. Stamattina, improvvisamente, mi è venuto il dubbio che ieri sera (solitamente la prendo alle 18) non l’avessi presa e allora ne ho presa un’altra (alle 7:15). Alla fine ho controllato bene e l’avevo già presa.. quindi l’ho presa due volte.. come devo comportarmi? Stasera la devo prendere? Grazie mille

Rachele, 18 anni

Cara Rachele,

può accadere a volte di perdere i conti e ci facciamo prendere dall’ansia ma è sempre bene fermarsi, fare un bel respiro e magari controllare bene il blister che con i suoi numeri può aiutarci a capire meglio la successione delle pillole.

Per continuare a garantire l’efficacia contraccettiva dovresti continuare normalmente ad assumere il resto delle pillole, quindi anche quella di stasera, recuperando la pillola assunta in più da un blister di scorta. Considera che a volte quando ci sono doppie assunzioni possono verificarsi degli effetti collaterali come perdite o spotting a causa del sovradosaggio ormonale, ma ogni organismo ha una sua individuale risposta. Siamo certi che poi il tuo ginecologo saprà come rassicurarti.

Sperando di aver chiarito i tuoi dubbi, ti invitiamo a riscriverci qualora ne avessi bisogno.

Un caro saluto!