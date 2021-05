I ragazzi di Secondigliano non vogliono più sentirsi ‘Secondi a nessuno’: “Sogniamo un quartiere in cui vivere è normale”

Ha scelto di restare: “Ho convinto la mia futura moglie, abbiamo comprato casa qui” e spera di convincere anche altri a restare, o magari a tornare dopo aver fatto esperienza lontano da casa. Restare è infatti un altro dei temi del suo primo libro edito da Iod e primo della collana ‘cronisti scalzi’ dedicata a Giancarlo Siani, giornalista ucciso per mano della camorra a 27 anni. “Normale” è una parola ricorrente nel suo vocabolario comunicativo. Lo ripete più volte e suona come un appello rivolto prima di tutto ai concittadini del quartiere. Per ripartire serve uno scatto di orgoglio: “Ci dobbiamo svegliare e capire le nostre potenzialità”. Scrollarsi di dosso un’etichetta non è cosa semplice ma “i fatti sono i fatti e raccontano che la camorra per vent’anni ha fatto da padrona”. Ammissione non di colpa ma di consapevolezza che per guardare con determinazione al futuro bisogna accettare il passato e non vivere con vittimismo il presente. Rimboccarsi le maniche come fanno i 50 ragazzi di Larsec – Laboratorio di Riscossa Secondiglianese – , associazione nata del 2014, “l’architrave del libro”, “impegnata a fare tutto quello che non fanno le Istituzioni da queste parti”. Non cade nella provocazione quando Diregiovani gli chiede “Sono quindi tante? (le cose che non fanno le Istituzioni, ndr)”. “Questo non lo so, però posso dire che 7 anni fa una realtà molto vicina alla nostra, Scampia, aveva circa 300 associazioni mentre da queste parte erano meno di 5, nonostante le due realtà abbiano più o meno lo stesso numero di abitanti. Cerchiamo di rispondere a tutte le necessità dei cittadini”.