DiReMiFaSol, intervista alla “sirenetta” Serena Rigacci

ROMA – Una ragazzina tutto pepe che sa bene dove vuole arrivare. Sempre più in alto. Serena Rigacci è la protagonista di questa nuova puntata di DiREMiFaSol: accompagnata alla chitarra dall’ottimo Mark Cucchelli, la cantante toscana dimostra di essere un talento cristallino, capace di sorprendere tanto in italiano quanto in lingua straniera. Voce delicata, personalità dirompente, eleganza da vendere: guardare per credere.