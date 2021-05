“Ballerina, Giulia. Lei ha 18 anni e ride molto”.

Inizia così l’atteso rwm del percorso di Giulia ad Amici 20.

Apprezzamenti da tutti i professori (Celentano compresa!), l’amore per Sangiovanni e la conquista del serale nella strada della ballerina, allieva rivelazione di questa edizione.



Il percorso di Giulia

Non sono mancati però momenti di difficoltà. Insicurezze che Giulia si porta fin da bambina, quando è stata vittima di bullismo. “Mi dissero: ‘Prima di ridere sistemati i denti’, io da quale giorno sono stata tutto il giorno zitta”, ha raccontato.

Ma la grinta che la caratterizza non si è mai spenta. Giulia ha lavorato tanto nella scuola di Amici per combattere le sue insicurezze, esplodendo con una moltitudine di colori che nemmeno lei sapeva di avere.

“Devo smettere di dare importanza alle parole degli altri, sto capendo di essere diversa, forse anche strana, perché son unica”.

I Sangiulia

Non potevano mancare i momenti con Sangiovanni che hanno scandito il percorso di Giulia ad Amici.

Un amore sbocciato quasi da subito, e culminato con una storia che ha fatto emozionare il pubblico di Amici che per loro ha coniato il termine Sangiulia.