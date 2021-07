Mancini in versione Braveheart: la Scozia lancia la sfida all’Inghilterra per la finale di Euro 2020

Mancano poche ore al fischio d’inizio della finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Domani sera 11 luglio alle ore 21 gli azzurri di Roberto Mancini scenderanno in campo allo stadio di Wembley per cercare di alzare al cielo il secondo trofeo continentale della storia: il primo e, per adesso, unico precedente risale al 1968. E mentre sale l’adrenalina per l’attesa, gli scozzesi lanciano un chiaro messaggio per chi faranno il tifo. Abbiamo una certezza: il Paese confinante con l’Inghilterra spera nella nostra vittoria. La copertina del giornale indipendentista scozzese The National non lascia spazio all’immaginazione: Roberto Mancini sul campo di battaglia in versione BraveHeart. Ad accompagnare l’immagine il titolo “Salvaci Roberto, sei la nostra ultima speranza”. Che sia di buon auspicio, il nostro allenatore come Mel Gibson…