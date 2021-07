VIDEO | La Scozia fa festa tutta la notte: in delirio per la sconfitta dell’Inghilterra

Urla, trombette, clacson, sfilate di auto. In Scozia è festa grande alla notizia della vittoria dell’Italia ai danni dell’Inghilterra. Tutti in strada con le bandiere dell’Italia a festeggiare la sconfitta degli odiati vicini di confine. Il quotidiano The National, alla vigilia, aveva trasformato Roberto Mancini in Braveheart e titolato ‘ “Salvaci Roberto, sei la nostra… speranza finale!’. Questo perché, scrive ancora The National, ‘non potremmo sopportare che ce la menino per altri 55 anni’. Dopo la finale, ha scritto: ‘Il calcio va a Roma mentre continuano 55 anni di dolore per l’Inghilterra’.

LA STAMPA ESTERA

La vittoria dell’Italia sull’Inghilterra nella finale di Euro 2020 è stata celebrata dai più importanti giornali stranieri. Subito dopo la vittoria di Donnarumma e compagni, sui siti dei quotidiani sono apparsi titoli che hanno descritto il trionfo azzurro. Si va da ‘La felicità’ de L’Equipe, sullo sfondo della comitiva azzurra con la coppa al cielo di Londra, alla Bbc, che scrive: ‘Italia Campione di Euro 2020 mentre l’Inghilterra subisce il dolore dei rigori’. In Spagna, As evidenzia la prova del portiere azzurro scrivendo ”Donnarummazo’ en Wembley’. Per Marca, invece, è stata una ‘Eterna Italia’. E poi la Bild. Più che celebrare l’Italia, il quotidiano tedesco critica l’Inghilterra: “Calcio di rigore! Inghilterra, ancora una volta niente!”. Invece A Bola, in Portogallo, semplicemente scrive: ‘L’Italia batte l’Inghilterra ai rigori ed è Campione d’Europa’.