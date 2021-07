Zayn Malik offende l’Italia: insorgono i fan e Fedez gli risponde a tono

Non è una giornata facile per i fan inglesi. Nemmeno per quelli famosi. La vittoria dell’Italia a Euro 2020 ha lasciato tanta amarezza anche tra i vip. Tra questi c’è sicuramente Zayn Malik che su Twitter ha lanciato un messaggio in italiano alla nostra Nazionale che gli è costato valanghe di critiche. “Perché l’Italia è così sporcacciona?”, ha scritto l’artista, inconsapevole di quello che avrebbe provocato.

Il cantautore, visibilmente deluso, si è scagliato contro gli 11 di Mancini per l’andamento di una partita che – secondo una buona fetta di tifosi inglesi – ha dimostrato la superiorità dell’Inghilterra. Tantissimi i messaggi di risposta a Malik e di certo non dolcissimi. Tra delusione per le parole negative e orgoglio patriottico, i fan hanno intimato all’ex One Direction di ritrattare la sua opinione.

A rispondere a tono è, poi, arrivato Fedez. Il rapper ha pubblicato un’immagine di Leone più eloquente di mille parole.