Quanto è bello Matteo Berrettini: chi è la fidanzata? Tutto sul sex symbol del momento

È il sex symbol del momento. Gli occhi di milioni di persone sono puntati su di lui, Matteo Berrettini. Il finalista a Wimbledon contro Novak Djokovic ha conquistato tutti, non solo per la bravura ma anche per sua bellezza.

CHI È MATTEO

Matteo, nato a Roma nel 1996 sotto il segno dell’ariete, fin da piccolo ha avuto una forte passione per il tennis. Sempre accompagnato dai consigli del fratello Iacopo, e supportato dai genitori, continua a fare passi in avanti a suon di record.

I RECORD

È il tennista italiano più giovane e più bravo ad aver raggiunto record formidabili.

Semifinalista degli US OPEN nel 2019,

cinque titoli su APT su otto partite disputate, qualificandosi per le ATP Finals del 2019

LA VITA PRIVATA

Ex fidanzato della tennista Lavinia Lancellotti, ora ha una relazione d’amore con la collega Ajla Tomljanovic.

I due si sono conosciuti in campo, fanno coppia fissa dal 2019 e vivono felici in Florida. Il tennista spesso trascorre molto tempo con l’amico collega Felix Auger-Aliassime, insieme hanno visto la partita dell’Euro2020 Italia contro Belgio. Le loro fidanzate sono migliori amiche.

ROGER IL SUO IDOLO

L’idolo di Matteo è Roger Federer (tennista) ma ama molto altro sport come il calcio ed il basket. Fan di Lebron James ( mito del basket) e calcisticamente, tifoso della Fiorentina.

Attivo sul social Instagram vanta più di 400 Mila followers, il giorno della semifinale che, coincideva con la finale del Campionato Europeo EURO2020 ha pubblicato:

Giornata impegnativa domani…Sono carico e orgoglioso di poter rappresentare l’Italia nel più storico palcoscenico tennistico del mondo. Allo stesso tempo voglio fare un grandissimo in bocca al lupo al mister Roberto Mancini e a tutti i ragazzi che scenderanno in campo domani!

Il tennista è amante dei viaggi, delle auto sportive e del cinema soprattutto Quentin Tarantino.

Ieri durante la parata per la vittoria dell’Italia, ha partecipato e festeggiato insieme ai calciatori. Mattarella, durante la conferenza stampa, ringrazia sia la Nazionale italiana che Matteo Berrettini per rendere alto l’onore italiano.

