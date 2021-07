Nike presenta la nuova maglia “squamata” dell’Inter – FOTO

ROMA – Mentre l’Italia continua a festeggiare la vittoria della Nazionale agli Europei 2020, i club iniziano a prepararsi per la nuova stagione calcistica.

Tra questi anche l’Inter, che sfoggia una nuova divisa “Home” realizzata da Nike.



La nuova maglia dell’Inter

Caratteristica principale della nuova maglia dell’Inter, oltre all‘assenza delle iconiche righe nere azzurre, la texture “squamata” che richiama il Biscione, simbolo storico della città di Milano e del club.

Si tratta della prima volta che in un completo della squadra ci sia un riferimento esplicito al serpente.

A completare la maglia, il nuovo stemma dell’Inter (che ha debuttato nell’aprile 2021) sul petto a sinistra e lo stemma dello scudetto al centro. Il kit è stato realizzato con almeno il 95% di bottiglie di plastica riciclate come parte dell’iniziativa Move to Zero di Nike.

La nuova divisa “Home” è disponibile da oggi su nike.com e store.inter.it e presso i negozi Nike di Corso Vittorio Emanuele e Inter Store in Galleria Passarella di Milano, e dal 15 luglio in altri rivenditori globali.