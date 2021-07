Dopo Bernardeschi anche Verratti si sposa: oggi il sì a Parigi con Jessica

Continuano a risuonare marce nuziali in casa Azzurri. Dopo il matrimonio di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi che si è celebrato a 48 ore dalla finale di Euro 2020, un altro compagno di Nazionale è salito all’altrare. Si è celebrato oggi a Parigi il matrimonio tra Marco Verratti e Jessica Aidi. Di casa al Paris Saint German, il calciatore ha così scelto di festeggiare il giorno più importante della sua vita nella città che ormai lo ha adottato. A testimoniare la gioia della giornata le immagini Rai mandate in onda ad Estate in diretta.

Presenti alla cerimonia i figli di Verratti, Tommaso ed Andrea, avuti dall’ex moglie Laura Zazzara e i compagni Javier Pastore e Ezequiel Lavezzi. Marco e Jessica si sono conosciuti nel 2019 nel ristorante dove lavorava la ragazza, lì è stato subito colpo di fulmine.

Leggi anche: Jessica Aidi, ecco chi ha fatto gol al cuore di Marco Verratti