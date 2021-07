Barella che fa after al Quirinale diventa un meme: i più divertenti dal web

Non si arresta l’eco della vittoria dell’Italia a Euro 2020 e, probabilmente, sarà un tema caldo ancora per molto. Dopo aver sconfitto l’Inghilterra in finale, i ragazzi di Mancini sono diventati protagonisti della rinascita azzurra, e come tali, sono sulla bocca di tutti, web compreso. E proprio internet ha trasformato alcuni dei momenti più strani degli Europei in divertentissimi meme. Dopo la serie di fotomontaggi sull’intervento di Chiellini su Saka, è il turno di Nicolò Barella al Quirinale il giorno dopo la vittoria azzurra.

L’after di Barella al Quirinale diventa un meme

La notte della vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra è stata celebrata ovunque. Caroselli, fuochi d’artificio, clacson, parate di macchine e bandiere tricolore hanno invaso le piazze fino all’alba. Ovviamente, anche la squadra avrà festeggiato per tutta la notte. Come da rito, all’indomani della finale, i giocatori azzurri sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella, dove Barella ha rubato – involontariamente – la scena. Il centrocampista dell’Inter è stato immortalato particolarmente provato, con occhiali da sole e borraccia: un’immagine che non è passata inosservata sul web e che ha scatenato una valanga di meme imperdibili!