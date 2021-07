Sono un po’ in apprensione perché ho dimenticato una pillola…

Salve,

sono un po’ in apprensione perché il mese scorso ho dimenticato una pillola anticoncezionale nell’ultima settimana. Dopo la dimenticanza ho preso 2 pillole il giorno dopo (recuperando quella dimenticata) e altre 5 prima di arrivare alle 4 placebo per poi cominciare un nuovo blister. Dopo l’inizio del nuovo blister ho avuto rapporti non protetti, ma sempre con coito interrotto un po’ di tempo prima che lui arrivasse all’orgasmo. Sono un po’ in apprensione perché non so se quella dimenticanza possa avere ripercussioni anche una volta iniziato il nuovo blister di pillole.

Anonima, 21 anni

Cara Anonima,

comprendiamo la tua preoccupazione ma vogliamo rassicurarti dicendoti che può capitare una dimenticanza.

Come saprai quando si dimentica una pillola ne va assunta subito un’altra entro le 12 ore, anche se ciò significa assumerne due contemporaneamente. Se si superano le 12 ore la copertura contraccettiva potrebbe ridursi. Devi sapere che la terza settimana viene considerata quella meno a rischio. Per quanto riguarda i comportamenti da seguire in questa settimana possono essere di due tipi: si dovrebbe seguire l’assunzione normale ed effettuare la pausa di sospensione. Nel secondo caso si consiglia di continuare ad assumere la pillola e di non effettuare la pausa da sospensione per continuare con la copertura contraccettiva. Non vi sono problemi per i rapporti precedenti, ma è importante proteggere i rapporti per i sette giorni successivi.

Non sappiamo se la pillola dimenticata è stata da te assunta entro l’arco di tempo consigliato di 12 ore ma aver continuato l’assunzione e poi aver ricominciato con una nuova confezione dovrebbe aver rinnovato tale copertura. Inoltre, ci racconti che il rapporto avuto non ha previsto un’eiaculazione interna, escludendo così la possibilità di una gravidanza.

Un caro saluto