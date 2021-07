Ragazzi a Dubai per vacanza Inps bloccati dal covid, la rete si scatena: “Cosa si studia negli Emirati?”

Sono bloccati a Dubai, impossibilitati a partire perché le autorità del posto ne impediscono il rimpatrio. È ormai un caso internazionale la vicenda dei 300 studenti partiti per gli Emirati Arabi Uniti lo scorso 30 giugno e adesso costretti a restarci perché 210 risultati positivi al Covid, sebbene nessuno di loro versi in condizioni di particolare gravità. I ragazzi sono impegnati in una vacanza studio organizzata dall’Inps in collaborazione con il tour operator Accademia Britannica. In una prima ipotesi si paventava il rientro a casa dei negativi, poi l’improvviso dietrofront delle autorità: a casa l’intera comitiva solo quando saranno tutti guariti.

IL CASO ANALOGO DI MALTA

Analoga situazione per 120 italiani a Malta, di cui molti ragazzi, bloccati dal 10 luglio sull’isola. Dopo una lunga organizzazione tra l’ambasciata italiana e le autorità locali, i più giovani sono stati trasportati in un Covid Hotel.

LA RETE SI SCATENA

Vicenda che ha scatenato la reazione della rete. In trend su Twitter #Dubai sono in tanti a commentare l’accaduto, tra chi ritiene che non sia il momento giusto per viaggi di questo tipo e chi, invece, parla di rischio calcolato per un ritorno alla normalità.

Cosa si può studiare a Dubai?

1allevamento del cammello

2 danza del ventre

3 come cucinare il couscos https://t.co/MkBLMCX3BQ — Alfazerouno2 (@alfazerouno2) July 16, 2021

Saputo che le autorità degli #EmiratiArabi hanno deciso di trattenere oltre 200 giovani studenti italiani, positivi ai test del Covid, la domanda sorge spontanea …



Che cavolo ci facevano oltre 200 giovani studenti italiani a #Dubai! — La prima manina (@LaPrimaManina) July 15, 2021

300 ragazzi italiani bloccati a #Dubai dove avevano appena terminato una vacanza studio organizzata dall’Inps in collaborazione con il tour operator Accademia Britannica.

Vacanza studio.

Organizzata dall’INPS.

A Dubai. — il Gatto Pardo (@ilGatt0Pardo) July 15, 2021

