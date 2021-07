Samuel L. Jackson in vacanza in Liguria: troverà Luca o un Avenger?

Dopo il soggiorno di Robert Downey Jr. in Umbria e quello della coppia Orlando Bloom-Katy Perry a Venezia, anche Samuel L. Jackson ha scelto l’Italia per le vacanze estive. L’interprete di Nick Fury del Marvel Cinematic Universe, dopo aver trascorso qualche giorno a Porto Cervo, in Sardegna, in compagnia della leggenda dell’NBA Magic Johnson, ha deliziato i suoi fan postando sui social foto e video che mostrano le bellezze della Liguria viste dallo yacht affittato da Jackson per il soggiorno ‘made in Italy’. Anziché un Avenger l’agente segreto Fury troverà Luca, il protagonista dell’omonimo film Disney e Pixar di Enrico Casarosa, che ha scelto di ambientare il film alle Cinque Terre. Tanti i commenti dei fan della star di Hollywood che citano la pellicola animata e la celebre battuta: “Silenzio, Bruno!“.

