Ho deciso di continuare con il nuovo blister per evitare il ciclo…

Buonasera dottori,

io assumo la pillola yaz e questo mese ho deciso, assieme alla mia ginecologa, di saltare le 4 pastiglie placebo e attaccare le due scatole di yaz per evitare il ciclo da sospensione.

Da qualche giorno peró avverto un dolore ai capezzoli, che ho gia avuto anche in alcuni mesi precedenti in prossimità del ciclo. Ogni tanto ora ho anche l’umore ballerino e stanchezza, ma forse dovuta ai ritmi che ho adesso che sono in vacanza al mare. Ho tanta paura ci possa essere una gravidanza, anche se le pastiglie le ho sempre assunte tutte alla stessa ora, con al massimo un’ora di anticipo o ritardo nell’assunzione.

Credo mi sarei accorta se avessi dimenticato qualche pastiglia perche l’avrei vista nella scatola dimenticata. Ho anche assunto più pastiglie del dovuto in casi di un solo episodio di diarrea, per poter stare più tranquilla.

Adesso ho anche alcune perdite trasparenti gelatinose e volevo sapere se secondo voi sia il caso di preoccuparsi per una eventuale gravidanza ?

Sono stata molto attenta nell’assunzione e ogni giorno segnavo anche quando l’assumevo in un calendario, prendendola sempre con un goccio d’acqua in un bicchiere.

Ma non riesco a spiegarmi questi sintomi…oggi ho assunto la quarta pillola della seconda scatola.

Ho molta paura, perchè il dolore ai capezzoli e al seno persiste ormai da qualche giorno.

Non so se devo preoccuparmi quindi per questo dolore e per l’umore che va a colpi diciamo, con episodi di nervosismo, di tristezza e allegria allo stesso tempo…

Secondo voi posso stare tranquilla o sarebbe il caso di preoccuparsi ? La mia ginecologa con un consulto online mi ha detto che questa procedura delle due scatole attaccate non crea alcun problema e che se ci dovessero essere episodi di spotting non devo minimamente preoccuparmi…ora io credo che mi sarei sul serio accorta se avessi dimenticato qualche pastiglia, dato che controllo piu volte al giorno nella confezione se l’ho assunta. Sono scrupolosa e mi sembra difficile che io mi sia dimenticata, anche perchè mi sarei sicuramente accorta adesso se ne avessi dimenticata qualcuna.

Nei miei calcoli addirittura ne ho assunta una in più del dovuto (oltre a quelle prese per gli episodi di diarrea.)

Grazie

Anonima

Cara Anonima,