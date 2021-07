Ho avuto un episodio di diarrea, la copertura della pillola è mantenuta?…

Cara Anonima,se si presenta un episodio di vomito o diarrea grave, entro le 3-4 ore dall’assunzione della, si deve assumere un’altra pillola, come da indicazioni riportate sul bugiardino, poiché l’effetto contraccettivo non è assicurato.Nel tuo caso sono passate più di 4 ore e quindi non vi sarebbero rischi. Sulle cause dei disturbi intestinali non possiamo con la sola consulenza online, darti risposte certe, non possiamo sapere se dipendano dallo stress o da cause fisiche, ma ti suggeriamo di consultare il tuo medico se i sintomi dovessero continuare.