Tokyo 2020, la bandiera dell’Italia diventa un personaggio degli anime

Sono finalmente iniziate le Olimpiadi di Tokyo 2020, edizione posticipata di un anno a causa della pandemia di Covid.

Anche gli atleti azzurri sono volati in Giappone per competere nelle varie discipline e tenere alta la bandiera italiana.

A proposito di bandiera. Come sarebbe se fosse un personaggio degli anime?

Se lo sono chiesto un gruppo di 6 artisti giapponesi, che hanno lavorato al progetto non ufficiale World Flags.

Con fantasia e creatività, il team ha immaginato ha ricreato le bandiere di ogni nazione in stile anime.

Il risultato è fantastico!

Questa di seguito è la bandiera-anime dell’Italia, nella gallery in basso tutti gli altri Paesi.



