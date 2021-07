Al via le Olimpiadi di Tokyo, ironia sulle divise dell’Italia: “Sembriamo i Babybel”

Tra gli spalti vuoti dell’Olympic Stadium di Tokyo, privi di pubblico per cercare di tenere il più possibile il Covid_19 e la variante Delta lontani dalla manifestazione, si celebra la giornata inaugurale delle Olimpiadi 2020. Il via è scattato alle 13 ora italiana.

The time has finally arrived. The athletes have overcome many obstacles to reach this moment. Even when things were hard, they never gave up on their dream. Now, the @Tokyo2020 #OpeningCeremony begins… #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/GpmB5fLqk6

In assenza dei tifosi, sono le coreografie e la sfilata degli atleti a conquistare subito la scena. La pandemia si vede e si sente, invece: è presente nella testa e nella vita degli sportivi che partecipano a questa rassegna rinviata lo scorso anno. È dedicato all’allenamento in solitaria uno dei primi spettacoli.

Apart, but not alone.



With the emergence of COVID-19, many athletes had to train for this moment in isolation. But they were always connected by their hope and shared passion. ❤️#StrongerTogether #OpeningCeremony pic.twitter.com/7teAvhljXe