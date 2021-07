‘Rosanero’, ciak per Salvatore Esposito nei panni di un insolito boss

Battuto primo ciak per ‘Rosanero’, il nuovo film Sky Original, prodotto da 11 Marzo Film e Vision Distribution. Tratta dall’opera letteraria omonima di Maria Tronca (edita dalla casa editrice Baldini&Castoldi), la pellicola vede come protagonista Salvatore Esposito nei panni del boss Totò, che ha collaborato alla sceneggiatura insieme all’autore del soggetto Andrea Porporati (‘Faccia d’angelo’, ‘I nostri figli’, ‘Come una madre’). Il film – le cui riprese sono in corso tra Castellammare di Stabia, Ercolano, Vico Equense e Roma – è una commedia che intreccia toni più leggeri a elementi dark, attraverso la favola moderna che unisce inaspettatamente un boss e una ragazzina, il cui scambio di identità provoca una serie di equivoci dagli effetti imprevedibili, e fa riflettere su temi rilevanti e su come il male possa trasformarsi in bene. Al fianco di Esposito c’è la piccola Fabiana Martucci nei panni di Rosetta. Nel cast Antonio Milo (‘Natale in casa Cupiello’, ‘il Commissario Ricciardi’) è Tonino La Bufala, Ciro Esposito (‘Mannaggia alla Miseria’, ‘Le ali’, ‘La Nuova Squadra’) è Rosario Capuano, Salvatore Striano (‘L’oro di Scampia’) è il Commissario Santalucia. Con Aniello Arena (‘Reality’, ‘Ultras’) nel ruolo di Michele a’Murena e con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma (‘Rimini Rimini’, ‘Opera’, ‘il Mercante di Stoffe’) nel ruolo di Fortebraccio.

ROSANERO, LA STORIA

Totò, quarant’anni, è un boss emergente della criminalità organizzata del napoletano. Rosetta è una ragazzina di dieci anni che frequenta la quinta elementare. Una mattina Totò viene colpito al petto da un proiettile. In quello stesso istante Rosetta cade da un’altalena e batte la testa. La bambina e il boss vengono operati, ma quando si risvegliano dal coma entrambi sono cambiati. Totò, il camorrista, si risveglia nel corpo di Rosetta, Rosetta in quello di Totò. Una bambina gentile e amante della danza nel corpo di un gangster, un gangster in quello di una bambina.

‘Rosanero’ arriverà in prima assoluta prossimamente su Sky e Now.