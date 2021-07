Tokyo 2020, l’allenatore urla “Devi soffrire” a Garozzo: il VIDEO è virale

Proseguono con tanti successi azzurri le Olimpiadi di Tokyo 2020. E non solo sportivi. Da ogni grande evento derivano grandi memorabilità, che siano meme (come le divise azzurre diventate virali per la loro “originalità”) o episodi particolarmente sopra le righe. Tra questi la medaglia d’oro della giornata va alla gara di fioretto, che ha visto l’azzurro Daniele Garozzo portarsi a casa l”argento. Merito di uno strepitoso talento, certo, ma anche dell’incoraggiamento particolare del suo allenatore Fabio Galli, che nel momento di bisogno lo ha motivato urlandogli “Devi soffrire!”.

L’allenatore di Garozzo: “Devi soffrire!”

Garozzo è stato sconfitto in finale dall’atleta di Hong Kong Cheung Ka Long, in una sfida che ha visto l’azzurro in momenti di estrema difficoltà. A spronarlo ci ha pensato il suo allenatore, che lo ha motivato urlandogli “Devi soffrire”. Un incoraggiamento speciale che non è passato inosservato agli utenti del web, che hanno richiesto a gran voce un Galli nelle loro vite per ogni occasione importante.