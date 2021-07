Il movimento LGBT e tutte le sue sfumature

Il termine LGBT (acronimo italiano di Lesbica, Gay, Bisessuale, Transgender) ha lo scopo di enfatizzare la diversità delle culture basate su sessualità e identità di genere.

Per riconoscere ogni inclusione, una popolare variante aggiunge all’acronimo la lettera Q per chi si identifica come queer ovvero non si riconosca nelle precedenti etichette o si stia interrogando sulla propria identità.

Alla Q sono state poi aggiunte la I di intersessuale, per indicare persone con caratteristiche fisiche diverse da quelle tradizionalmente associate a maschi e femmine e la A di asessuale, per indicare coloro che non provano attrazione sessuale per nessun genere. Completando così l’acronimo in LGBT (QIA+).

Un’alternativa assolutamente coerente con l’epoca e la società post-moderna definita da Baumann come liquida, in cui anche la sessualità assume le caratteristiche di fluidità e mutevolezza.

Ma facciamo un po’ di chiarezza sui termini.

Per comprendere meglio la comunità LGBT è importante conoscere la differenza tra orientamento sessuale e identità di genere: l’identità di genere è il modo in cui l’individuo percepisce sè stesso e quindi si definisce come appartenente ad un genere o meno; l’orientamento sessuale invece fa riferimento all’attrazione sessuale che l’individuo prova verso altre persone, che come abbiamo già visto può essere fluida, mutevole, variegata.

Vediamo poi quali sono i termini relativi al Gender più utilizzati all’interno della cultura LGBT:

Si usa il termine cisgender (eterosessuale) per riferirsi a coloro i quali si riconoscono nel loro sesso biologico, ovvero il cui orientamento sessuale coincide con l’identità di genere.

Si parla di agender quando la persona non sente di appartenere né al genere femminile, né a quello maschile, né a un terzo genere; si tratta di una condizione flessibile e mutevole.

Il termine transgender indica una persona che sta affrontando la transizione da un genere all’altro; con la possibilità quindi di avere contemporaneamente le caratteristiche del genere femminile e del genere maschile.

Con pangender ci si riferisce alle persone che si considerano membri di ogni genere

Genderfluid invece è il termine con cui si identificano colo che rifiutano di appartenere a l’uno o l’altro genere.

La comunità LGBT da sempre celebra l’orgoglio, la diversità, l’individualità e la sessualità (anche attraverso le sfilate Pride, in inglese “orgoglio”) per contrastare l’omofobia, la bifobia, la trasnsfobia, il sessismo e tutte quelle pressioni conformiste che esistono all’interno della società.

Lo sapevi che:

Il tanto discusso DDL ZAN vorrebbe riconoscere tra le altre cose pene più gravi per chiunque inciti all’odio fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Vorrebbe, inoltre, istituire il 17 Maggio la Giornata Nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.

In Italia il percorso per il cambio di sesso è legale ed è regolamentato dalla legge 164/1983. La persona che intende cambiare sesso e genere può presentare un’istanza al Tribunale della zona di residenza. Una volta stabilita la competenza, attraverso un proprio legale di fiducia la persona può presentare domanda al fine di richiedere l’eventuale autorizzazione all’intervento chirurgico di adeguamento dei propri caratteri sessuali e contestualmente la rettificazione del nome e del sesso anagrafico.

