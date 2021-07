Can Yaman spoilera l’uscita di Sandokan: ecco quando arriva la serie

Forse i meno attenti non lo avranno notato ma Can Yaman nelle sue storie ha spoilerato il mese di uscita della serie Sandokan, in cui vestirà i panni della Tigre della Malesia.

Scritta da Alessandro Sermoneta e Davide Lantieri, la serie sarà liberamente adattata dai romanzi di Salgari, reimmaginando il mondo de ‘Le Tigri di Mompracem’ in chiave moderna e dando maggiore spazio al punto di vista femminile di coraggiose eroine come ‘La Perla di Labuan’ Lady Marianna.

In attesa dell’inizio delle riprese, quello che è certo è che la serie, prodotta da Luca Bernabei, è molto ambita dalle maggiori piattaforme e broadcaster nazionali, internazionali. In totale, gli episodi della prima stagione saranno 8 da cinquanta minuti ciascuno.

Can Yaman Mania, scorte già esaurite

Ma la vita lavorativa di Yaman non è fatta solo di recitazione. L’attore turco infatti, ha lanciato da pochi giorni il suo profumo ‘Can Yaman Mania’ che sta riscuotendo grande successo. Le prime scorte stanno per finire, per questo l’attore ha pubblicato un post dove ringrazia i fan.