Battiti Live, Aka7even dedica “Mi Manchi” a Michele Merlo – VIDEO

Momenti di commozione a Battiti Live per la dedica di Aka7even a Michele Merlo, il cantante ex Amici morto a 28 anni la sera del 6 giugno scorso per una leucemia fulminante.

Luci soffuse e pianoforte al centro del palco, Aka ha chiesto al pubblico di cantare tutti insieme il suo pezzo: “Ci tengo tantissimo”.

Al termine dell’esibizione, la dedica a Michele: “Questo pezzo lo dedico a un ragazzo che purtroppo non c’è più ed è Michele Merlo”.