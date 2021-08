Tokyo 2020, anche l’Italia del Beach Volley eliminata ai quarti di finale

Con la sconfitta dei Lupo e Nicolai ai quarti di finale di Beach Volley contro il Qatar, finisce l’avventura italiana degli sport a squadre tradizionali alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Una edizione olimpica che sarà ricordata per le sorprendenti vittorie azzurre da record, come quelle di Jacobs, Tamberi a il team del ciclismo su pista, ma anche per le brucianti eliminazioni nella pallavolo (femminile e maschile), nel basket nella pallanuoto e in ultimo nel beach. Tutte avvenute ai quarti di finale nel giro di 48 ore.

Erano decenni che l’Italia non portava a casa almeno una medaglia in uno sport di squadra alle Olimpiadi.

L’Italia del Beach Volley fuori controil Qatar

Bellissimo match quello di Beach Volley tra Italia e Qatar, sicuramente degno di una finale. Il team azzurro ha dovuto vedersela contro una delle squadre più forti di queste Olimpiadi (attualmente numero 1 del ranking mondiale). Lupo e Nicolai (medaglia d’argento ai Giochi olimpici di Rio 2016) hanno combattuto fino alla fine, perdendo per due set a 0 (21-17, 23-21). Eccezionale il duo qatariano Cherif-Ahmed.