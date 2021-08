Imen Jane ironizza sulla disperazione degli afgani in fuga, pioggia di insulti sui social

Bufera sui social per le parole dell’influencer ed economista Imen Jane che non si smentisce, e come accaduto in passato, fa discutere per le sue uscite a vuoto. L’ultima in ordine di tempo è relativa alla disperazione della popolazione afgana per la presa di potere dei talebani. Le immagini dell’aeroporto di Kabul stanno facendo il giro del mondo: cittadini che si arrampicano su velivoli in partenza, altri che corrono dietro agli aerei sulla pista di partenza cercando di intrufolarsi prima del decollo.

Uno scenario apocalittico su cui la fondatrice di Will e giovane inserita da Forbes tra le menti promettenti del futuro ha pensato di ironizzare così.

Story Instagram che non è passata inosservata, con una pioggia di critiche e l’hashtag #ImenJane subito in trend.

imen jane purtroppo non ce la fa neanche oggi ma non è una novità — m; (@fvnzioniamo) August 16, 2021

Imen Jane continua a pestare merdoni, questa volta facendo battute orribili sulla situazione in Afghanistan pic.twitter.com/nqiLeg2hNy — Daily Drama 2021 (@dailydrama2021) August 16, 2021