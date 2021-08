“Non contiamo niente perché siamo afgane”: il video della ragazza è virale

Ha fatto il giro del mondo il video della ragazza afgana che in lacrime preannuncia la perdita di ogni forma di libertà per le donne del suo paese. Kabul è da tre giorni in mano talebana, i cittadini si sono riversati all’aeroporto prendendo d’assalto i boeing in partenza. Il timore di un regime dittatoriale nel segno della Sharia terrorizza la popolazione. Uno dei messaggi simbolo di queste ore è ormai virale sul web:

“Noi non contiamo perché siamo nati in Afghanistan, moriremo lentamente nella storia – afferma commossa seduta in auto – . Non posso fare a meno di piangere, devo asciugare le mie lacrime per registrare questo video. A nessuno importa di noi, moriremo lentamente nella storia. Non è divertente?”