Giulia Stabile vola in Sardegna: al mare con la famiglia di sangiovanni

Un tuffo nelle acque azzurre di Pula, in Sardegna, prima di tornare in tv con mille impegni. Si gode le vacanze Giulia Stabile, in questi giorni fotografata da Whoopsee mentre si rilassa al mare. La ballerina è con la famiglia di sangiovanni.

Negli scatti la 19enne regala grandi sorrisi accanto al fratello del fidanzato e alla sua compagna. Momenti di serenità prima di tornare ad Amici come ballerina professionista e su Witty TV, come inviata della prossima edizione di Tu si que vales.

