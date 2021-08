Junior Cally esce dalla rehab e annuncia una nuova canzone, “Come monet”

Junior Cally può dire finalmente concluso il percorso in rehab iniziato a metà della stagione estiva per curare i disturbi ossessivo compulsivi e le dipendenze dall’alcol e dal sesso. Il rapper torna sui social dopo la lunga assenza annuncia il primo passo del suo ritorno in musica. Uscirà domani su YouTube “Come Monet”, un brano a cui – spiega l’artista – “tengo molto”.

“C’è dentro tutto il mio mondo di prima e se siete arrivati qui pieni di pregiudizi, potete anche non ascoltarlo. Non ascoltatemi”, avverte il musicista al secolo Antonio Signore. “Ma se vorrete ascoltarmi– continua- allora ne sarò felice, perché se c’è una cosa che ho imparato in questi mesi è il potere della condivisione. E la forza della sincerità. Condividere è prendersi cura”.

“Come Monet” è l’antipasto per la musica che arriverà il 10 settembre. Prima di iniziare il suo percorso, Junior Cally ha ufficializzato l’uscita del suo prossimo disco, “Un passo prima”



Il percorso di rehab

“Perché un passo prima? Perché ho deciso di fermarmi prima che sia troppo tardi, ho scelto la vita e ho deciso di respirare e di pensare alla mia salute mentale e non. Questi sono stati due anni da incubo, dove tutti sapete che razza di inferno ho passato a livello mediatico. E non parlo solo del lockdown e delle difficoltà con le quali tutti abbiamo dovuto scontrarci nelle quattro mura di casa nostra”. Così Junior Cally ha spiegato la decisione di iniziare un percorso di rehab sui social, prima di sparire,

“Pensavo di essere forte e solido a sufficienza per superarla facilmente e invece no, a distanza di quasi due anni mi ritrovo ancora qui a leccarmi le ferite. Non sono invincibile. Senza girarci intorno: sono un alcolista e, come già sapete, soffro da anni di DOC (disturbo ossessivo compulsivo)”, si legge nel post rivelazione che non risparmia dettagli: “Anche il sesso è diventato una malattia, una dipendenza da curare, perché anche quello è diventato compulsivo, incontrollabile, irrefrenabile”.

Ora per Junior Cally inizia una nuova fase e i fan sperano sia più brillante della precedente.