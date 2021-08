Addio a ‘Youtubo anche io’, il maestro stroncato da un infarto: “Era dimagrito 55 chili”

All’anagrafe risultava con il nome di Omar Palermo, ma tutti lo conoscevano come ‘Youtubo anche io’. L’influencer con il faccione più simpatico del web non c’è più. È morto a 42 anni in una clinica di Laurignano, in provincia di Cosenza, stroncato da un infarto.

Il “maestro”, così veniva definito dai suoi followers, era ricoverato per un incidente domestico. Diventato una vera e propria star del ‘foodporn’, era famoso per i suoi video sul cibo. Celebri i “40 kinder fetta al latte e un pollo rafforzante” o “1 kg tiramisù + mezzo pollo”.

Un successo che gli ha permesso di raggiungere quota 500mila iscritti sul canale Youtube. Eppure da mesi aveva smesso di diffondere filmati, a quanto pare stanco di ripetuti attacchi da parte di haters. A dare l’annuncio del decesso in un video il collega youtuber Giorgio Sciacca: “La riabilitazione stava andando bene, era dimagrito ben 55 chili: purtroppo il destino è così. Non è successo quando mangiava, è accaduto mentre si prendeva cura di se stesso”.