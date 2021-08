L’attesa è finita, torna la serie A: anticipi e posticipi della prima giornata

L’attesa è terminata, torna la serie A. L’estate calcistica ci ha regalato grandi soddisfazioni, portandoci a gioire tutti sotto lo stesso colore: l’azzurro della Nazionale vittoriosa agli Europei. Adesso per ogni tifoso che rispetti, è tempo di tornare alla squadra del cuore. Il massimo campionato è pronto ai nastri di partenza: venti squadre, tre neopromosse (Salernitana, Venezia ed Empoli), l’Inter orfana di Lukaku a difendere il titolo di campione d’Italia. La prima giornata non vedrà molti volti nuovi tra le formazioni titolari, pochi gli acquisti in questa sessione di calciomercato impoverita dal covid.

I nuovi e più interessanti innesti si sono visti sulle panchine: lo Special One Josè Mourinho a guidare la Roma, Max Allegri alla Juventus, Maurizio Sarri alla Lazio, Luciano Spalletti al Napoli. Sarà il primo campionato in cui gironi di andata e di ritorno avranno ordine diverso.

