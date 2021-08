FOTO| La famiglia Al-Thani lancia la bomba: Cristiano Ronaldo con Leo Messi al PSG?

Quizás ?

Maybe ?

Peut-être ? pic.twitter.com/qHMIgHmYcV — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 24, 2021

È bastato questo tweet con testo criptico “Forse?” per scatenare la fantasia degli amanti del calcio e per far raggelare il sangue dei tifosi juventini. ​Quanto c’è di verosimile nel fotomontaggio pubblicato da Khalifa Bin Hamad Al-Thani, membro della famiglia Al Thani proprietaria del Psg? Cristiano Ronaldo che raggiunge Leo Messi al Parco dei Principi. Eterni rivali in Spagna, potenziali compagni di squadra sotto la Torre Eiffel. Fantacalcio? Gli indizi dicono il contrario…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Il mal di pancia estivo della stella portoghese, la voglia di lasciare Torino che sarebbe stata confermata dai tentativi del suo agente di accordarsi con altre società, l’interesse della Juventus per Icardi che lascerebbe la casella di centravanti libera proprio per il numero 7 bianconero, la panchina di domenica scorsa, caso poi rientrato con il gol (annullato) all’ultimo minuto ma soprattutto con le parole di Nedved: “CR7 resta con noi, l’esclusione dall’11 titolare è stata una scelta di Allegri”. Adesso questo nuovo indizio che getta altre ombre sul futuro in Italia del campione lusitano. Dopo anni di aspre contese i due più forti del mondo giocheranno insieme?