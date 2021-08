Pierpaolo Pretelli rasato a zero, fan terrorizzate: svela tutto Giulia Salemi

Un notizia scioccante. Giulia Salemi rade a zero l’immaginazione delle ammiratrici di Pierpaolo Pretelli pubblicando una foto del fidanzato senza capelli. Certo, la bellezza non può andare via con la lama del rasoio ma è un colpo all’occhio oltre che al cuore delle tante fan. È bastata una storia Instagram della compagna a far tremare i polsi...

poi subito smentita dall’immagine successiva: era solo uno scherzo. Un momento d’oro per la coppia e per il cantante in particolare, autore di un vero e proprio tormentone estivo. La sua l’Estate più calda è saldamente nelle hit parade delle canzoni più ascoltate.



GUARDA QUI

VIDEO | Pierpaolo Pretelli infiamma Rai2: la sua esibizione a Leggerissima Estate

Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ed ex velino di Striscia La Notizia, è pronta anche una nuova sfida professionale: è stato scelto infatti per il caste della nuova edizione di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti.

LEGGI QUI PER APPROFONDIRE

Da Pierpaolo Pretelli a Ciro Priello: confermato il cast di Tale e Quale Show