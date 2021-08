Sangiovanni dice basta agli insulti: “Ricordatevi che il tempo passa”. Stasera il cantante e Giulia Stabile sul palco

Separati dagli impegni, uniti dalla stessa passione: il lavoro. Questa sera sangio e Giulia sono attesi a due diversi appuntamenti. Il primo è impegnato nella seconda tappa del suo tour dopo il successo della prima a Lecce.

Il cantante salirà sul palco di Palmanova, in Friuli Venezia Giulia.

La ballerina si è esibirà invece a Ravenna nello show voluto da Kledi Kadiu e Silvia Frecchiami in memoria dell’ètoile Carla Fracci scomparsa lo scorso 27 maggio. Un appuntamento importante per la vincitrice di Amici20 che non ha nascosto l’emozione, ringraziando su Instagram quanti in queste ore hanno voluto augurargli in bocca al lupo.

Di umore diverso, a quanto sembra, il suo fidanzato, che ha lanciato un messaggio criptico nei confronti di chi alimenta la macchina del fango sul web. Evidentemente qualcosa ha urtato l’animo sensibile del ragazzo sempre disponibile nei confronti dei fan,