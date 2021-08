VIDEO | Spaventosa rissa a Capri, gli autori sono tutti studenti e professionisti della ‘Napoli bene’

Sta facendo il giro del web il video amatoriale girato da un testimone oculare della maxi rissa notturna sull’isola di Capri. Il fatto risale a questo fine settimana, probabilmente sabato notte. Non si conoscono le cause che hanno portato alla spaventosa zuffa tra i ragazzi all’esterno dell’hotel Quisisana, uno dei più celebri ed esclusivi del posto. Le immagini sono terrificanti: la scena avviene tra i tavoli esterni dell’albergo, qualcuno utilizza le sedie per scagliarle contro l’avversario. L’accaduto ha provocato sconcerto tra i vacanzieri, non solo per la violenza ma anche per l’immagine dell’isola, notoriamente località poco avvezza al caos della movida. Ieri i carabinieri hanno identificato e denunciato gli autori: 6 giovani, tutti di età compresa trai 26 e i 40 anni, incensurati, professionisti e studenti campani.