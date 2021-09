Lil Nas X “incinta” in un nuovo photoshoot: l’annuncio social diventa virale

Lil Nas X sa di certo come far parlare di sé. All’inizio di quest’anno, il rapper era balzato agli onori della cronaca per il lancio delle sue Satan Shoes, in collaborazione con Nike. Una versione ad edizione limitata delle Air Max 97, contentenenti del sangue umano.

Ora l’artista classe 1999 torna in grande stile sui social pubblicando degli scatti che lo ritraggono “in gravidanza”. Pancione in bella vista e pose da perfetta “mum to be”. Lil Nas X sta per dare alla luce il suo primo album e l’annuncio diventa virale ovunque. Uscirà il 17 settembre “Montero”, “una piccola fonte di gioia”, come l’ha definita lo stesso Nas.

E i commenti si scatenano, senza risparmiare critiche e messaggi che appellano le immagini come brutte e di cattivo gusto. Il rapper va oltre, concentrandosi sulla musica. Il progetto – anticipato dai singoli “Montero (Call Me by Your Name)”, “Sun Goes Down” e “Industry Baby” – contiene 15 tracce e non poche collaborazioni.

La tracklist

1. Montero (Call Me by Your Name)

2. Dead Right Now

3. Industry Baby [ft. Jack Harlow]

4. That’s What I Want

5. The Art of Realization

6. Scoop [ft. Doja Cat]

7. One of Me [ft. Elton John]

8. Lost in the Citadel

9. Dolla Sign Slime [ft. Megan Thee Stallion]

10. Tales of Dominica

11. Sun Goes Down

12. Void

13. Don’t Want It

14. Life After Salem

15. Am I Dreaming [ft. Miley Cyrus]

La copertina del disco di Drake: tante emoji di donne incinte

Sembra essere così di moda annunciare un disco paragonandolo alla nascita di un figlio. L’ultimo, in ordine di tempo, a lanciare questa metafora è stato Drake. La copertina del suo ultimo disco è composta da tante emoji di donne incinte.