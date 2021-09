Video |Can Yaman occhio al vestito! L’attore siede vicino alla Puccini ma qualcosa va storto

Gestire un momento di imbarazzo è difficile per tutti anche per un attore di grande fascino come Can Yaman. Ieri sera l’attore turco era a Venezia per ritirare il premio come personaggio televisivo dell’anno al ‘Filming Italy Best Movie Award’, riconoscimento diretto da Tiziana Rocca che ogni anno porta alla Mostra del Cinema tante star. E proprio qui è avvenuto il ‘fattaccio’. In una delle storie pubblicate su instagram da Bestmovie, si vede l’attrice Vittoria Puccini allontanare infastidita il suo vestito dai piedi di Can Yaman. La scena non è chiarissima ma l’imbarazzo della star turca è evidente, come è evidente il volto ‘tirato’ dell’attrice che non riesce a mascherare il fastidio per quanto avvenuto. Pochi secondi dopo, si vede l’attore sorridere e dire qualcosa, forse con l’intento di rimediare ma Vittoria Puccini non sembra averla presa per niente bene.

Can Yaman siede vicino a Vittoria Puccini ma qualcosa va storto

