Al via il 13 settembre la nuova e attesa edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’annuncio del cast, è stato svelato anche il ritorno di Gf Vip Party, con una nuova conduzione tutta al femminile. Saranno, infatti, Giulia Salemi e Gaia Zorzi le padrone di casa di questa edizione, che debutterà il 13 settembre in live streaming alle 20:45 sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Un pre-puntata imperdibile, in programma ogni lunedì e venerdì, per commentare in diretta la vita nella casa, con tanti ospiti e curiosità esclusive.