Tommaso Zorzi e la dolce sorpresa di Tommaso Stanzani: “Amore!”

Sono iniziate le riprese di Drag Race Italia, il reality show ideato da Ru Paul che debutterà su Discovery Plus il prossimo novembre.

Nella giuria ci sarà anche Tommaso Zorzi, affiancato dalla drag queen Priscilla e dall’attrice Chiara Francini.

Al suo secondo giorno di registrazione, terminato in anticipo rispetto al programma di marcia, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 si è concesso un po’ di riposo, deliziato da una graditissima sorpresa: il suo compagno, il ballerino Tommaso Stanzani, ha deciso di raggiungerlo in albergo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tznelcuore (@tznelcuore)

Felici come non mai, i due Tommy hanno staccato i social, per concedersi un po’ di intimità prima di ritornare ai rispettivi impegni.

Il messaggio di Tommaso Zorzi alla sorella Gaia e a Giulia Salemi

Non prima, però, di un messaggio speciale: attraverso le storie di Instagram, Zorzi ha fatto un in bocca al lupo alla sorella Gaia e a Giulia Salemi, che debutteranno alla conduzione di GF Vip Party a partire dal 13 settembre.

“Volevo fare un in bocca al lupo a mia sorella Gaia e a Giulia per la loro nuova esperienza. Spaccherete, vi seguo da qui. Rendetemi fiero sempre!”.

Drag Race

Drag Race è un reality show americano ideato e condotto da Ru Paul. Il programma vede sfidarsi un gruppo di drag qeen per vincere 100.000 dollari e il titolo di America’s Next Drag Superstar.

La serie originale, vincitrice di diversi Emmy come miglior reality, in Italia è in streaming su Netflix.